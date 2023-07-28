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Медведев назвал шестерых западных политиков рептилоидами

Зампред Совбеза России Медведев назвал слушания конгресса США по НЛО параноидальными

В США ведут «параноидальные поиски инопланетян» и заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией», написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — написал Медведев, опубликовав фото шести западных политиков. В их числе — президент США Джо Байден, глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен, экс-премьер Британии Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

26 июля в конгрессе США прошли слушания о случаях обнаружения неопознанных летающих объектов (НЛО), или «неопознанных воздушных аномалий». Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш рассказал, что Минобороны США обнаружило внеземной биоматериал в предполагаемых местах инцидентов с НЛО. По его словам, он не понаслышке знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США. Власти, утверждает он, скрывают эти программы и готовят репрессии против свидетелей.

Слушания в конгрессе провели из-за участившихся сообщений, касающихся НЛО. В 2022 году аппарат директора Национальной разведки США суммарно принял сообщения о 510 «неопознанных воздушных явлениях». Речь идет главным образом о тех случаях, когда сведения об НЛО предоставляют военнослужащие ВМС и ВВС США, а также американские ведомства.

Теги
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Дмитрий Медведев США НЛО
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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