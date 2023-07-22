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Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена про ИИ

Медведев вспомнил песню American Idiot группы Green Day после шутки Байдена об ИИ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил песню American Idiot американской рок-группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена о том, что он является искусственным интеллектом.

«Когда слушаешь хит Green Day с одноименного альбома 2004 года, становится понятно, что имел в виду сонный Джо, сказав, что он ИИ», — написал Медведев в своем англоязычном Twitter.

Под «сонным Джо» зампред имел в виду Байдена — это прозвище дал нынешнему президенту США Дональд Трамп, бывший президент.

21 июля Байден, во время выступления в Белом доме, посвященном искусственному интеллекту, в шутку назвал себя таким. «Я искусственный интеллект. Если кто-то из вас думает, что я Эйб Линкольн (Авраам (Abraham) Линкольн, 16-й президент США. — РБК), вините в этом ИИ», — заявил Байден. По словам президента, искусственный интеллект обещает как «огромный риск для нашего общества, нашей экономики и нашей безопасности», так и «невероятные возможности».

Альбом American Idiot («Американский идиот») является седьмым у группы Green Day. Пластинка была номинирована на звание «лучшего альбома года» и получила награду за «лучший рок-альбом» на церемонии вручения «Грэмми-2005». Кроме того, American Idiot находится на 248-м месте в рейтинге «500 величайших альбомов за все время» по мнению журнала Rolling Stone. В одноименной песне герой повествует о том, что не хочет, чтобы его «нация была охвачена новой манией», а он сам не желает быть «идиотом из Америки, частью нации, которой правят СМИ».

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Дмитрий Медведев Джо Байден искусственный интеллект
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