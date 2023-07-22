Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена про ИИ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил песню American Idiot американской рок-группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена о том, что он является искусственным интеллектом.

«Когда слушаешь хит Green Day с одноименного альбома 2004 года, становится понятно, что имел в виду сонный Джо, сказав, что он ИИ», — написал Медведев в своем англоязычном Twitter.

Под «сонным Джо» зампред имел в виду Байдена — это прозвище дал нынешнему президенту США Дональд Трамп, бывший президент.

21 июля Байден, во время выступления в Белом доме, посвященном искусственному интеллекту, в шутку назвал себя таким. «Я искусственный интеллект. Если кто-то из вас думает, что я Эйб Линкольн (Авраам (Abraham) Линкольн, 16-й президент США. — РБК), вините в этом ИИ», — заявил Байден. По словам президента, искусственный интеллект обещает как «огромный риск для нашего общества, нашей экономики и нашей безопасности», так и «невероятные возможности».

Альбом American Idiot («Американский идиот») является седьмым у группы Green Day. Пластинка была номинирована на звание «лучшего альбома года» и получила награду за «лучший рок-альбом» на церемонии вручения «Грэмми-2005». Кроме того, American Idiot находится на 248-м месте в рейтинге «500 величайших альбомов за все время» по мнению журнала Rolling Stone. В одноименной песне герой повествует о том, что не хочет, чтобы его «нация была охвачена новой манией», а он сам не желает быть «идиотом из Америки, частью нации, которой правят СМИ».