Угрожавшему отравить собак в ЖК в Москве бизнесмену дали 10 суток ареста

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 16:59
В Греции загорелся склад с боеприпасами на военной базе Общество, 20:25
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 20:25
Путин заявил о поддержке операции на Украине Северной Кореей Политика, 20:16
Рублев крупно проиграл 61-й ракетке мира на турнире в Гамбурге Спорт, 20:15
Эмитенты евробондов смогут избежать замещения на основе двух критериев Инвестиции, 20:14
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 20:01
Угрожавшему отравить собак в ЖК в Москве бизнесмену дали 10 суток ареста Общество, 19:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Москве за квартал на треть вырос спрос на элитное жилье Недвижимость, 19:48
Глава комитета Думы предложил приостановить маневр из-за цен на бензин Бизнес, 19:40
УЕФА не стал отстранять «Барселону» от еврокубков из-за дела о коррупции Спорт, 19:38
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 19:38
Мобильная версия интернет-банка ПСБ вошла в топ-3 по версии Markswebb Пресс-релиз, 19:34
В Грузии начались протесты из-за прибытия лайнера с туристами из Сочи Политика, 19:33
Российский пловец побил мировой рекорд Спорт, 19:28
Общество ,  
0 

Угрожавшему отравить собак в ЖК в Москве бизнесмену дали 10 суток ареста

Суд арестовал на десять суток угрожавшего отравить собак в московском ЖК
Ислам Осмаев
Ислам Осмаев (Фото: breakingmash / Telegram)

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину, угрожавшего владельцам домашних животных на территории жилищного комплекса на улице Василисы Кожиной, сообщает столичное управление МВД.

После задержания прибывшими на место полицейскими на него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Накануне канал Mash сообщил о том, что в жилом комплексе «Матч Пойнт» на западе Москвы мужчина запрещает гулять с собаками во дворе и выставил там двух человек, которые угрожают перестрелять собак или отравить их. Как писал телеграм-канал, им оказался Ислам Осмаев, который владеет цветочным бизнесом в Москве, строительным бизнесом в Грозном, а также тремя компаниями в ОАЭ — строительной, по аренде недвижимости и прокату автомобилей.

По данным канала, компания Осмаева строила The Local Hotels в Грозном, а бизнесмен принимал участие в размещении участников чемпионата мира по футболу в 2018 году. В ЖК «Матч Поинт» ему принадлежат апартаменты.

Как сообщает Mash, в суде Осмаев рассказал, что одного из его троих детей покусала собака на детской площадке этого ЖК, потому он решил принять меры.

Теги
Москва МВД собаки административный арест
Материалы по теме
В России предложили ввести штраф за выгул опасных собак без намордника
Общество
Правительство сочло избыточной мерой штрафы за выгул собак без намордника
Общество
Депутаты запретили самовыгул собак и котов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter