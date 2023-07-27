Угрожавшему отравить собак в ЖК в Москве бизнесмену дали 10 суток ареста

Ислам Осмаев (Фото: breakingmash / Telegram)

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину, угрожавшего владельцам домашних животных на территории жилищного комплекса на улице Василисы Кожиной, сообщает столичное управление МВД.

После задержания прибывшими на место полицейскими на него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Накануне канал Mash сообщил о том, что в жилом комплексе «Матч Пойнт» на западе Москвы мужчина запрещает гулять с собаками во дворе и выставил там двух человек, которые угрожают перестрелять собак или отравить их. Как писал телеграм-канал, им оказался Ислам Осмаев, который владеет цветочным бизнесом в Москве, строительным бизнесом в Грозном, а также тремя компаниями в ОАЭ — строительной, по аренде недвижимости и прокату автомобилей.

По данным канала, компания Осмаева строила The Local Hotels в Грозном, а бизнесмен принимал участие в размещении участников чемпионата мира по футболу в 2018 году. В ЖК «Матч Поинт» ему принадлежат апартаменты.

Как сообщает Mash, в суде Осмаев рассказал, что одного из его троих детей покусала собака на детской площадке этого ЖК, потому он решил принять меры.