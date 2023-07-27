МИД рекомендовал россиянам не ездить в Нигер

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Российcкий гроссмейстер сменил спортивное гражданство Спорт, 15:55
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 15:48
От энергетики до медицины: кто и зачем применяет искусственный интеллект Тренды, 15:33
Мне нечем дышать: чем опасны капли в нос Pro, 15:33
Отказавшуюся пожать руку россиянке украинку дисквалифицировали с ЧМ Спорт, 15:26
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 15:25
Кадыров заявил о 7 тыс. чеченских бойцов в зоне боевых действий Политика, 15:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:17
Путин заявил об активизации боев на Украине Политика, 15:06
На Украине не состоятся запланированные парламентские выборы Политика, 15:03
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 15:02
Банк России внес дочернюю компанию МТС в реестр операторов ЦФА Крипто, 14:58
Путин предоставил российское гражданство американскому хоккеисту «Динамо» Спорт, 14:55
Армия Нигера встала на сторону объявивших о перевороте офицеров Политика, 14:49
Политика ,  
0 

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Нигер

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Нигер, где свергли президента
Здание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский МИД рекомендовал не ездить в Нигер в западной части Африки, где военные захватили власть. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, который размещен на сайте министерства.

«МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки», — заявила Захарова.

МИД призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать вопросы путем диалога. Захарова выразила надежду на скорейшее урегулирование и освобождение президента Мохамеда Базума.

В ночь на 27 июля военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии, передавал источник Jeune Afrique. Днем ранее группа членов президентской гвардии уже собиралась устроить мятеж, однако тогда остальная армия их не поддержала. На улицах в столице страны Ниамее собрались протестующие. США, ЕС и ООН призвали к освобождению президента.

Теги
МИД Африка Нигер Мохамед Базум
Материалы по теме
В Нигере военные объявили о свержении президента
Политика
Кадры из Нигера, где военные объявили о перевороте и свержении президента
Политика
Глава Афросоюза на форуме в Петербурге потребовал освободить главу Нигера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter