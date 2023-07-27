МИД рекомендовал россиянам не ездить в Нигер

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Нигер, где свергли президента

Здание Министерства иностранных дел России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский МИД рекомендовал не ездить в Нигер в западной части Африки, где военные захватили власть. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, который размещен на сайте министерства.

«МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки», — заявила Захарова.

МИД призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать вопросы путем диалога. Захарова выразила надежду на скорейшее урегулирование и освобождение президента Мохамеда Базума.

В ночь на 27 июля военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии, передавал источник Jeune Afrique. Днем ранее группа членов президентской гвардии уже собиралась устроить мятеж, однако тогда остальная армия их не поддержала. На улицах в столице страны Ниамее собрались протестующие. США, ЕС и ООН призвали к освобождению президента.