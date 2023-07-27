Глава Афросоюза Ассумани осудил мятеж в Нигере и потребовал освободить президента страны

Глава Афросоюза на форуме в Петербурге потребовал освободить главу Нигера

Африканский союз осудил мятеж в Нигере и призвал освободить президента Мохамеда Базума. В ночь на 27 июля военные объявили о свержении главы государства и закрытии границ страны

Мохамед Базум (Фото: Temilade Adelaja / Reuters)

Африканский союз решительно осуждает мятеж в Нигере и требует немедленного освободить президента страны, заявил глава союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани на пленарном заседании форума Россия — Африка, в котором участвует президент Владимир Путин.

«Мы решительно осуждаем события в Нигере, требуем немедленного освобождения президента Республики Нигер», — сказал он.

Администрация президента Нигера 26 июля сообщила о попытке мятежа части гвардейцев. Тогда сообщалось, что армия и нацгвардия не поддержали их. Однако в ночь на 27 июля военные объявили о свержении Базума, закрытии границ и общенациональном комендантском часе.

По данным журнала Jeune Afrique, Базум задержан и содержится под конвоем президентской гвардии.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с Базумом и заверил его в поддержке. «Мы решительно осуждаем любую попытку дестабилизации в Нигере», — написал он в Twitter.

МИД России также призвал стороны конфликта в Нигере решать вопросы без применения силы. «Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента Мохамеда Базума», — добавили в ведомстве.

Нигер — государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Население страны составляет около 25 млн человек, общая площадь — 1,267 млн кв. км.

Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году.