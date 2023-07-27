Власти в Подмосковье рассказали о задержании организатора БДСМ-фестиваля

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В Орехово-Зуевском городском округе задержали организатора БДСМ-фестиваля, после того как жители близлежащих деревень пожаловались на громкую музыку по ночам, сообщили РБК в местной администрации.

Всего в фестивале участвовали до 500 человек. Люди собрались на месте раньше. В итоге фестиваль не состоялся: ко времени официального открытия мероприятия на место прибыли полицейские. «Поскольку территория [проведения фестиваля] находится далеко в лесу, это место еще нужно было найти», — отметили в администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Организатору за несколько дней до мероприятия вынесли предостережение. «Выехали на место, проверили — организатор на месте, люди на месте. Предложили отказаться от проведения фестиваля и покинуть территорию. Организатор был задержан», — сказали РБК в администрации городского округа.

РБК направил запросы в пресс-службу Главного управления МВД по Московской области.

По информации портала Msk1, речь идет о фестивале BDSM Fishing 2023. РБК обратился за комментарием к организаторам мероприятия. На сайте фестиваля сообщается, что он должен был пройти с 26 по 30 июля.

Как пишет Mash, еще до проведения мероприятия против него выступили «активисты из движения «Сорок Сороков» и местные жители», которые пожаловались в местную администрацию. «Сорок Сороков» — общественное движение. На его сайте говорится, что движение «состоит из православных христиан», но открыто для всех, «кто стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности».

По информации Mash, на место помимо полицейских прибыли сотрудники МЧС и лесная охрана. «Нарушителей отвезли в отдел», также во время обысков силовики изъяли алкоголь. Как пишет Mash, фестиваль проводился на этом месте с 2010 года.