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«Известия» узнали о проекте единого закона о тишине

«Известия»: в Госдуму внесут проект единого для всех регионов России закона о тишине

Депутаты фракции ЛДПР в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации», предусматривающий введение единого для всех регионов времени, когда запрещен шум. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст документа.

Законопроект, по данным издания, также поддерживают представители «Единой России» и других думских фракций. Он предусматривает введение запрета на шум с 22:00 до 7:00 ежедневно во всех регионах России.

Кроме того, в документом планируют установить время, когда разрешено проводить шумные строительные работы — также единое для всех регионов. Депутаты хотят разрешить проводить такие работы исключительно с 9:00 до 19:00 только по будням. Рабочих обяжут соблюдать требование об обязательном перерыве. Его предлагают установить с 14:00 до 16:00 на всей территории России. Шуметь в это время также будет нельзя.

Законопроект предусматривает несколько исключений из общих правил. В праздничные дни шуметь можно будет дольше. Так, в новогоднюю ночь запрет на шум вступит в силу только в 04:00. Деталей о других праздниках издание не приводит. Также шуметь разрешат при ликвидации последствий ЧС.

Привлекать шумящих жильцов к ответственности, согласно законопроекту, будут с помощью управляющих компаний. Им разрешат проводить с нарушителями профилактические беседы и составлять в отношении них «акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти». Подобные документы нужны для подтверждения систематических нарушений. Они будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела, сказал газете один из авторов инициативы, депутат фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

Сейчас в регионах России действуют разные нормы о соблюдении тишины. В нормативных актах указано разное время, когда можно шуметь, также для нарушителей предусмотрены разные штрафы. Так, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 следующего дня, а в Московской области — с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00. В Москве физическое лицо могут оштрафовать на 1-2 тыс. руб., а в Ростовской области — на 500-3 тыс. руб. Законопроектом предлагается установить единый размер штрафа и внести соответствующие изменения в КоАП.

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шум запрет Госдума законопроект ЛДПР
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