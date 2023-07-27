Зеленский: после ударов по Украине 26 июля зафиксировано несколько попаданий

Зеленский заявил о «нескольких попаданиях» после атак по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, что после атаки по территории страны 26 июля было зафиксировано «несколько попаданий». Обращение опубликовано в телеграм-канале главы государства.

«Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет», — заявил Зеленский, добавив, что в ответ на атаку были применены средства ПВО.

Вечером 26 июля Хмельницкая областная военная администрация сообщила о работе ПВО и звуках взрывов в регионе. Власти призвали жителей укрыться в убежищах.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, целью был военный аэродром Староконстантинов, расположенный в 5 км восточнее одноименного города в Хмельницкой области. Он добавил, что удары нанесены по воздушным целям в Днепре, Киевской и Харьковской областях.

«Страна.ua» сообщала о взрывах во Львовской, Житомирской и Сумской областях Украины. Власти призвали жителей Киевской области срочно отправиться в укрытия.

Минобороны России об ударах в этот день пока не сообщало. В военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным объектам.