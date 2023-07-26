Дипломат назвал причину невозможности экстрадиции Кислицына в США

Никита Кислицин (Фото: AntiMalwarerus / YouTube)

Задержанному в Казахстане по запросу США россиянину Никите Кислицыну вменяют эпизод, срок давности по которому истек, заявил консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов.

«Американцы вменяют ему эпизод 2011 года», — цитирует дипломата ТАСС. Оганов не уточнил, в чем именно обвиняют россиянина.

По его словам, по законам Казахстана, выдать США его можно только за преступление, по которому не истек срок давности.

«Мы надеемся на правильное, правовое разрешение этого вопроса и возвращения нашего гражданина на родину», — заключил дипломат.

В России Кислицын объявлен в розыск по подозрению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), Москва также намерена добиваться его экстрадиции.

О задержании Кислицына в Казахстане F.A.C.C.T. сообщила в конце июня. Его выдачи требуют США: в этой стране он является одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина, которого обвинили во взломах LinkedIn, Dropbox и Formspring. По версии ведомства, в 2012 году Кислицын был причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать. В Group-IB называли обвинения в адрес Кислицына бездоказательными.

Компания F.A.C.C.T. — разработчик софта для борьбы с киберпреступлениями, преемница Group-IB, которая весной продала свой российский бизнес местному менеджменту. Основатель компании — Илья Сачков осужден в России на 14 лет по обвинению в госизмене. После сделки он остался основным акционером F.A.C.C.T.

Ранее Оганов сообщил, что Кислицын не намерен просить убежища в Казахстане и собирается вернуться в Россию.