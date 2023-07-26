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Собянин оценил работу механизма офсетных контрактов в Москве

Сюжет
Новости Москвы
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Офсетные контракты, которые заключает правительство Москвы с инвесторами, являются не только эффективным инструментом поддержки бизнеса, но и приносят большую пользу городу, уверен столичный мэр Сергей Собянин. Так, в своем телеграм-канале он сообщил, что по одному из таких контрактов, который столичные власти подписали в 2019 году, Москва уже успела получить 3 млн медицинских изделий. Договор с производителем «Гемамед», который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», рассчитан на восемь лет — за это время город закупит у него медизделий на 8,6 млрд руб.

«Сейчас компания запустила новую производственную линию. К концу этого года предприятие планирует выйти на полную мощность и выпускать до 8 млн единиц продукции в год по 50 наименованиям, — подчеркнул Собянин. — Это полностью обеспечит московское здравоохранение основными медизделиями для стомированных пациентов».

Офсетные контракты (они же договоры со встречными обязательствами) — вид государственно-частного партнерства, при котором инвестор обязывается вложить определенные средства в создание или модернизацию производства, а взамен власти обещают выпускать производимую там продукцию в течение определенного времени. Среди российских регионов Москва является пионером по использованию подобного инструмента, с 2017 года город подписал уже 12 подобных контрактов на общую сумму 19 млрд руб. инвестиций.

Подавляющее большинство (девять из 12) контрактов касаются производства медицинских изделий и фармацевтики, еще два — поставка систем хранения и один контракт — производство продуктов питания для молочных кухонь.

Заключение офсетных контрактов на локализацию производств наиболее востребованных групп лекарственных препаратов в Москве имеет ключевое значение для решения проблемы лекарственного обеспечения в условиях трансформации логистических цепочек, считает независимый экономист Андрей Бархота. «Законтрактованные объемы производства фармацевтической продукции в сочетании с их гарантированным сбытом на долгосрочном горизонте предоставляют исключительные возможности для инвесторов, в целом нивелируя конъюнктурные риски, — подчеркивает эксперт. — При этом крайне важно соблюдение условий контрактов для обеих сторон, так как любые изменения во встречных обязательствах могут повлечь за собой корректировку положений контракта в строгом соответствии с действующим законодательством».

Интерес инвесторов к подобному механизму идет по нарастающей — если раньше офсетные контракты Москва заключала в среднем раз в год, то за первую половину 2023 года было подписано семь соглашений — более половины от общего их числа. Это связано со смягчением условий и расширением критериев для подписания офсетов. Так, с лета минимальный уровень инвестиций был снижен с 1 млрд руб. до 100 млн руб., появилась возможность подписывать офсеты совместно с другими регионами России. Впоследствии сфера применения механизма офсетов была расширена на все отрасли городского хозяйства, а инвесторы получили права на ряд льгот в рамках действующих мер поддержки.

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В свою очередь, директор столичной компании по производству платежных терминалов «САГА Технологии» Андрей Жолобов заверил, что офсетные контракты для предприятия — это не только обеспечение стабильного спроса на продукцию на годы вперед, но и хорошее подспорье для освоения новых ее видов и расширения бизнеса в целом.

Теги
Инвестиции медицинские изделия Москва муниципально-частное партнерство
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