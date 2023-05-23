Вице-мэр Ефимов рассказал о ₽19 млрд инвестиций по офсетным контрактам

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти заключили уже 11 контрактов с частными инвесторами, в рамках которых последние вложат в экономику города порядка 19,2 млрд руб., рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Офсетные контракты (они же договоры со встречными обязательствами) — вид государственно-частного партнерства, при котором инвестор обязывается вложить определенные средства в создание или модернизацию производства, взамен власти обещают выпускать производимую там продукцию в течение определенного времени.

По словам Ефимова, указанные 11 контрактов касаются производства лекарств, медицинских изделий, детского питания и систем хранения. При вложениях инвесторов в размере 19,2 млрд руб. стоимость продукции, которую город будет закупать последующие несколько лет, достигает 90 млрд руб.

Сам формат офсетных контрактов работает в столице с 2016 года, но в прошлом году условия для инвесторов были смягчены, что выразилось во всплеске интереса со стороны бизнеса к этому инструменту. Так, только с начала 2023 года городские власти подписали с инвесторами шесть офсетных контрактов, рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Совокупный объем инвестиций по этим новым контрактам составит почти 5 млрд руб. Москва же обеспечит стабильные поставки лекарственных препаратов, медизделий, а также систем хранения документов», — добавил он.