У берегов Нидерландов загорелось судно с почти 3 тыс. машин на борту

Из-за электромобиля загорелось судно с почти 3 тыс. машин на борту

Фото: EMKvissers / Twitter

Один человек погиб, еще 16 членов экипажа были госпитализированы в результате пожара на борту судна для перевозки автомобилей Fremantle Highway, сообщает Maritime Bulletin

Пожар возник в ночь на 26 июля у берегов Нидерландов. На борту судна находятся 2857 автомобилей, включая 25 электрокаров. Оно направлялось в Египет.

Спастись удалось 23 членам экипажа, причем семеро моряков были вынуждены прыгать в море, чтобы уберечься от огня.

Сообщается, что буксиры и спасательные суда, собравшиеся вокруг судна, избегают активного использования воды для тушения пожара, опасаясь потери остойчивости.

По одной из версий, принадлежащей Project Cargo Journal, причиной пожара стало возгорание одного из 25 электромобилей.

По информации DW, судно направлялось из немецкого порта Бремерхафен в египетский Порт-Саид.

«Экипаж пытался потушить пожар самостоятельно, но потерпел неудачу. К сожалению, один человек погиб и еще несколько получили ранения», — цитирует издание заявление береговой охраны.

В спасении моряков принимали участие вертолеты. Пожар развивался так быстро, что привлекать на борт специализированных пожарных, вызванных из Роттердама, было уже небезопасно, пишет DW.

Спасательные суда присутствовали на месте происшествия, пытаясь потушить пламя и предотвратить затопление судна, однако, по данным издания, справиться с огнем к середине следующих суток не удалось.

Экологические организации предупредили, что, если горящее грузовое судно затонет, это может привести к катастрофе важной экосистемы.