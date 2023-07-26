Количество россиян без друзей выросло за десять лет

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За последние десять лет доля россиян, у которых есть друзья, практически не изменилась и составила около 80%, в то время как россиян, обделенных дружбой, стало на 5 п.п. больше, чем в 2013 году, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Десять лет назад 11% опрошенных заявили, что у них нет друзей, а в 2023 году уже 16% респондентов признались, что не имеют друзей.

Женщины чаще, чем мужчины, говорят, что у них есть друзья, — 81 против 77%. С возрастом люди все больше говорят об отсутствии друзей: таких всего 7% среди 18–24-летних и 19% в группе старше 45 лет.

«Главные качества, отличающие друга, по мнению россиян: верность, надежность, преданность (67%). 18% отмечают, что для них друг — это близкий по духу человек, тот, кто поймет, с кем у тебя общие интересы, взгляды. Каждый десятый называл такие положительные черты, как доброта, великодушие, порядочность, честность (11%), а 8% сказали, что могут назвать своим другом близких людей — семью, коллег», — говорится в результатах исследования.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что курение стало главной привычкой, которая раздражает россиян в своих супругах. Такой вариант озвучили 8% мужчин и 10% женщин.



Чаще всего женщин раздражает в мужьях храп (7%), манера разбрасывать вещи (6%) и пристрастие к алкоголю (5%). Мужчинам не нравится в женах занудство, болтливость, лень, долгое сидение в телефоне — все эти варианты выбрали по 2% респондентов.



Треть (30%) опрошенных мужчин и почти каждая пятая женщина (19%) назвали собственные варианты ответов, комментируя, что их раздражает в партнерах. Среди таких привычек — щелканье суставами, чавканье, хлопанье дверьми, нотации, чрезмерный контроль, опоздания, транжирство и другие.



В целом россияне стали более терпимы к недостаткам поведения супругов. Вариант ответа «ничего не раздражает» дали 37% мужчин и 30% женщин. В случае с первыми показатель вырос на 13 п.п. с 2010 года, а со вторыми — вдвое (с 14%). Затруднились с ответом 9% мужчин и 6% женщин.