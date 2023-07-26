«Яндекс» научил «Алису» понимать команды без ее имени
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научилась понимать быстрые команды: теперь при обращении к ней не нужно обязательно называть ее имя. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса».
«Теперь не обязательно называть ее по имени, чтобы о чем-то попросить. Например, можно просто сказать «выключи свет» или «тише» — Алиса поймет из контекста, когда обращаются к ней, а когда говорят между собой. Включить быстрые команды для начала их работы можно в настройках приложения «Умный дом с Алисой», — говорится в сообщении.
Помощник уже умеет понимать более 20 коротких команд: «играй», «стоп», «хватит», «выше», «ниже», «домой» и другие.
При этом пользователи могут сами выбрать, какие быстрые команды использовать.
«Новая возможность доступна во всех станциях, от Макса до Лайта», — уточнили в ведомстве.
В мае компания сообщила, что в «Алису» внедрили нейросеть, благодаря которой она сможет писать тексты и предлагать идеи. Эта функция доступна в приложении «Яндекс», «Яндекс.Браузере», «Яндекс.Станциях» и «умных» телевизорах с «Алисой».
«Достаточно сказать: «Алиса, давай придумаем!» — и можно ставить ей задачи», — сообщила компания. В «Яндексе» также рассказали, что теперь виртуальный помощник будет способен писать деловые письма, сценарии для событий (например, для выпускного), выбирать подарки и предлагать планы путешествия.
Пока технология работает в режиме тестирования: «Алиса» может ошибаться в фактах, однако это «не мешает ей создавать новое — с помощью своей эрудиции и умения делать выводы», утверждают разработчики. Со временем «Алиса» будет «становиться умнее»: в частности, научится учитывать контекст беседы, а не только последний вопрос. Компания также планирует внедрять нейросети в другие свои продукты — в первую очередь в поиск.