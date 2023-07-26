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Собянин рассказал о планах по программе реновации в третьем квартале года

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Более 12 тыс. жителей столицы скоро переедут в новые квартиры по программе реновации, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в третьем квартале этого года начнется расселение более 70 старых домов. Для их жителей подготовят около 20 новостроек.

«Программа затронет все городские округа, — подчеркнул Собянин. — Лидерами по количеству новых переданных под заселение домов станут ЮВАО и СВАО».

Столичный градоначальник также напомнил, что на текущий момент уже 127,5 тыс. горожан переехали или находятся в процессе переезда в рамках программы реновации.

Ранее, подводя промежуточные итоги работы программы, мэр Москвы сообщил, что частично или полностью сейчас расселены 795 домов старого жилого фонда. В частности, в июне приступили к переселению около 12 тыс. жителей 99 домов.

Всего же программа реновации, запущенная в 2017 году, подразумевает снос более 5 тыс. ветхих зданий жилого фонда, в основном это пятиэтажные хрущевки. Реновация затронет жителей более чем 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, по плану она продлится около 15 лет, сейчас подходит к концу первый из трех ее этапов.

Теги
Москва реновация жилья программа реновации реновация Сергей Собянин
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