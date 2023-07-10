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Собянин подвел промежуточные итоги работы программы реновации в Москве

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Более 127 тыс. жителей столицы на сегодняшний день являются участниками программы реновации, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, частично или полностью сейчас расселены 795 домов старого жилого фонда.

«С начала этого года еще 20,5 тыс. человек начали переезжать в новые квартиры, — уточнил столичный градоначальник. — Из них в июне приступили к переселению около 12 тыс. жителей 99 домов».

Также Собянин отметил, что с начала года договоры с городом заключили около 16,5 тыс. москвичей. Большая часть участников реновации живет в ЮВАО, ВАО и ЮАО. А на месте снесенных зданий сейчас возводят 81 новостройку. В новые дома смогут переехать более чем 45 тыс. жильцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о планах по программе реновации на 2023 год, сообщил, что в столице планируют демонтировать около 200 предназначенных под снос расселенных домов старого жилфонда. На месте же снесенных ветхих построек собираются возвести сто современных жилых комплексов общей площадью примерно 2,3 млн кв. м.

Всего же программа реновации, запущенная в 2017 году, подразумевает снос более 5 тыс. ветхих зданий жилого фонда, в основном это пятиэтажные хрущевки. Реновация затронет жителей более чем 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, по плану она продлится около 15 лет, сейчас подходит к концу первый из трех ее этапов.

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