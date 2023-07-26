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Самолеты МЧС сбросили более 800 т воды на горящие леса в Турции

МЧС России: самолеты сбросили более 800 т воды на горящие леса в Турции

Два самолета-амфибии БЕ-200ЧС сбросили более 800 т воды на горящие леса в окрестностях города Кемер провинции Анталья в Турции, сообщает МЧС России.

В ведомстве сообщили, что пилоты действовали «при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе», а забор воды осуществлялся в условиях повышенного волнообразования.

Основной задачей специалистов МЧС была защита от огня отелей и других объектов инфраструктуры на побережье Турции, отметили в ведомстве.

С середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы температура воздуха могла достигать плюс 48–50 градусов, на фоне чего возникали очаги возгорания лесных массивов, полей и кустарников. Власти усиливали меры пожарной безопасности по периметру наиболее массовых мест отдыха, а также привлекали необходимые силы и средства для тушения пожаров. Турецкие власти заверили, что лесные пожары не угрожают отелям и объектам массового туризма.

Российская дипмиссия призывала туристов не покидать территорию отелей из-за лесных пожаров. В частности, воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности.

Теги
Турция МЧС лесные пожары Анталья
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