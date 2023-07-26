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В Харьковской области получили повреждения промышленные объекты

УНИАН: в Харьковской области получили повреждения промышленные объекты
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Военная операция на Украине

В Харьковской области промышленные объекты получили повреждения, сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.

«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», — говорится в сообщении.

В регионе и в соседней Сумской области объявляли воздушную тревогу, сообщает «РБК Украина».

Накануне воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области. Местные власти сообщали о работе ПВО.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы страны. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту.

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