В Харьковской области получили повреждения промышленные объекты
УНИАН: в Харьковской области получили повреждения промышленные объекты
В Харьковской области промышленные объекты получили повреждения, сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.
«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», — говорится в сообщении.
В регионе и в соседней Сумской области объявляли воздушную тревогу, сообщает «РБК Украина».
Накануне воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области. Местные власти сообщали о работе ПВО.
Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы страны. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту.