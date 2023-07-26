Самолет совершил экстренную посадку в Алжире из-за суицида пассажира

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который выполнял рейс Стамбул — Марракеш, совершил экстренную посадку в Алжире из-за суицида пассажира. Об этом сообщает Mynet со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В Turkish Airlines сообщили, что один из пассажиров самолета отправился в туалет вскоре после взлета. Бортпроводники обратили внимание на то, что оттуда долгое время никто не выходит. Дверь туалета вскрыли и обнаружили пассажира в бессознательном состоянии.

После аварийной посадки самолета в Алжире, в самолет вошли парамедики. Они установили, что пассажир мертв. Алжирские власти начали расследование инцидента.

В ноябре 2021 года один из пассажиров, летевших рейсом S7 из Египта, совершил самоубийство. После взлета он отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников, сообщали в пресс-службе компании.



Пассажира нашли без сознания «с признаками суицида», и экипаж принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире. Тем же рейсом летели три медика, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета.