На Украине уберут русский язык с билетов на международные поезда

В «Укржелдороге» заявили о планах убрать русский язык с билетов на международные поезда

Международные билеты на поезда «Укржелдороги» будут печататься на украинском и английском языках, сообщили в телеграм-канале госкомпании.

«Процесс украинизации железной дороги идет по согласованному графику», — говорится в сообщении. В «Укржелдороги» сообщили, что хоть «новый шаблон [билетов] еще согласуется с партнерами», в госкомпании «уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов». К концу 2023 года также появятся обновленные бланки, вывески и навигация.

25 июля режиссер киевского «Честного Театра» Екатерина Чепура опубликовала в своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) фото билета на поезд из польского Перемышля во Львов, на котором информация для пассажиров была напечатана на русском и английском языках.

После этого на публикацию отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, который назвал русский язык на билетах «дерзким нарушением». «В рамках мер государственного контроля ситуация будет исправлена, виновные понесут ответственность», — сообщил он в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон определил тех, кто обязан владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, в законе говорится, что все поставщики услуг обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям только на государственном языке.