Научное судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа

Экспедиционное судно «Михаил Сомов» (Фото: Сергей Яковлев / ТАСС)

У архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области.

«Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно «Михаил Сомов». Угрозы затопления нет, разлива топлива нет. На борту 91 человек», — сказали в пресс-службе.

На судне одновременно находятся несколько экспедиций. Руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов рассказал агентству, что угрозы для участников экспедиций и экипажа нет, проводится осмотр судна.

«Внутри обследуются все помещения и пространства для понимания состояния судна, проводится обследование вокруг, промерка глубин. Члены экспедиции и члены экипажа полностью обеспечены питьевой водой, питанием, камбуз работает. Все системы жизнедеятельности судна функционируют в полном объеме», — заверил он.

Судно вышло из Архангельская 4 июля, оно везет 800 т грузов в рамках северного завоза на 21 полярную станцию.

18 июня 2023 года круизный теплоход «Павел Бажов», следовавший из Перми в Астрахань, сел на мель на Волге.

«На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. Погибших и пострадавших нет. Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов нет», — уточнили тогда в МЧС.



Теплоход сел на мель на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области.

В ночь на 19 июня судно сняли с мели с помощью буксиров.