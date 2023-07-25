Контракт на ремонт Крымского моста продлили до конца года

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста по контракту с «Нижнеангарсктрансстроем» до конца года. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовых актов.

В документе говорится, что обозначенный в распоряжении от 13 октября 2022 года срок выполнения работ по проектированию, восстановлению, капитальному ремонту или реконструкции разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста изменяется с 1 июля на 31 декабря 2023 года.

Крымский мост впервые была атакован 8 октября 2022 года, тогда на автомобильной полосе взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.

Вторая атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля 2023 года. По данным Национального антитеррористического комитета, за терактом стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника. Один пролет автомобильной части моста нуждается в замене после полученных повреждений. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на мосту (ст. 205 УК). По этой статье грозит наказание до 20 лет лишения свободы.



Москва назвала произошедшее терактом и обвинила Киев. После атаки украинская сторона напомнила о словах начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, назвавшего мост «излишней конструкцией». Российское Минобороны несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия», в том числе по Одессе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост — «законная цель» для Киева.