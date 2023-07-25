Отстаивавшая непричастность России к гибели MH17 судья в Гааге уволилась

Отстаивавшая непричастность России к гибели MH17 судья в Гааге подала в отставку

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Судья Гаагского суда, которая пыталась убедить остальных судей, что малайзийский Boeing MH17 не был сбит российской ракетой, подала в отставку, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Ранее брат судьи написал книгу, в которой утверждал, что рейс MH17 в 2014 году не был сбит российской ракетой, в противовес выводам, к которым пришли Совет безопасности Нидерландов и прокуратура страны. Своей книгой он хотел привлечь внимание к расследованию и сосредоточить внимание прокуроров на других подозреваемых.

Судья раздала книгу ее брата судьям, прокурорам и генеральному прокурору, которые работали над делом MH17. Выводы Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры по авиакатастрофе она назвала «преднамеренным сокрытием», а некоторые данные — «манипулированием и ложью».

После этого судье сделали выговор и отстранили от ведения уголовных дел. Верховный суд объяснил, что заявления судьи подорвали доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. После продолжительного расследования суд в Гааге пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое находилось под контролем ДНР.

Двоих россиян — бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также гражданина Украины ополченца Леонида Харченко признали виновными, россиянина Олега Пулатова оправдали.

Россия отвергала обвинения в причастности к авиакатастрофе. Минобороны утверждало, что самолет сбит «Буком», принадлежавшим ВСУ.