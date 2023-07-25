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«Полюс» ушел с Лондонской фондовой биржи

«Полюс» прекратил листинг депозитарных расписок с Лондонской биржи
«Полюс» PLZL ₽11 592,5 +0,59% Купить
Фото: Scott Barbour / Getty Images
Фото: Scott Barbour / Getty Images

Российская золотодобывающая компания «Полюс» закончила процедуру вывода своих депозитарных расписок с торгов на Лондонской фондовой бирже, сообщили РБК в компании.

«Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и Лондонская фондовая биржа (LSE) прекратили листинг в официальном списке FCA и допуск к торгам на основном рынке LSE следующих депозитарных расписок компании: глобальных депозитарных расписок, выпущенных согласно положению; глобальных депозитарных расписок, выпущенных согласно правилу 144A; американских депозитарных расписок первого уровня», — говорится в сообщении.

О планах провести делистинг депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи «Полюс» объявил 26 июня. В «Полюсе» объяснили, что такое решение было принято в том числе после введения блокирующих санкций США и Великобритании.

В мае текущего года США ввели санкции против компании «Полюс» и ее дочерних «УК Полюс», «Полюс сервис», «Полюс Алдан» и «Полюс Красноярск». О санкциях против компании также объявила и Австралия.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских компаний. Согласно положениям закона, российские компании должны были пройти делистинг и конвертировать расписки в акции.

Теги
«Полюс» Лондонская фондовая биржа листинг депозитарные расписки
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