Собянин назвал срок сдачи моста между «Музеоном» и «Красным Октябрем»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 24 июл, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 24 июл, 18:07
Скандал вокруг сумок Birkins: как защитить бренд в метавселенной Pro, 13:34
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 13:31
В Италии сообщили, что тренер «Лацио» не одобрил трансфер Захаряна Спорт, 13:31
Призывникам запретят покидать Россию со дня появления повестки в реестре Политика, 13:29
Маск объяснил переименование Twitter и предложил «попрощаться с птичкой» Технологии и медиа, 13:24
Собянин назвал срок сдачи моста между «Музеоном» и «Красным Октябрем» Общество, 13:11
Госдума рассмотрит запрет регистрации на сайтах по иностранной почте Общество, 13:11
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 13:08
Кремль назвал условие вывоза зерна из Украины через Литву Политика, 13:07
В Венгрии выступили за допуск всех спортсменов на Олимпийские игры Спорт, 13:02
На саммите Россия — Африка обсудят создание новых зерновых коридоров Политика, 13:02
В Arkham объявили награду за нахождение кошельков До Квона Крипто, 13:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:59
Названы районы Подмосковья с максимальным снижением цен на дома и дачи Недвижимость, 12:54
Общество ,  
0 

Собянин назвал срок сдачи моста между «Музеоном» и «Красным Октябрем»

Сергей Собянин: мост между «Музеоном» и «Красным Октябрем» построят к началу 2025 года
Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru

Строительство моста в Москве, который соединит бизнес-центр «Красный Октябрь» и парк «Музеон», завершится к концу 2024 — началу 2025 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Центрального административного округа. Видео со встречи размещено на его сайте.

По словам Собянина, проект пешеходного моста в этом районе «давно напрашивался», однако инвесторы, которые занимаются реконструкцией «Красного Октября», так его и не построили. «В прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика», — рассказал мэр.

Собянин также отметил, что строительство моста уже началось. «Или в конце следующего года, или в начале [20]25-го года он будет построен», — заявил мэр.

Сейчас, чтобы добраться с острова Балчуг, где расположены «Красный Октябрь» и памятник Петру I, в парк искусств «Музеон» на Крымской набережной, пешеходу нужно пройти по Болотной набережной до Патриаршего моста и свернуть на Якиманскую набережную. Путь длиной около 1 км можно преодолеть примерно за 15 минут.

Сообщение о планах строительства нового пешеходного моста в центре Москвы появилось на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в июне 2020 года. Согласно расчетам строителей, мост позволит соединить популярные туристические маршруты, проходящие по Крымской и Якиманской набережным, и преодолеть путь от «Музеона» до «Красного Октября» за несколько минут. Согласно первоначальному проекту, длина сооружения должна была составить 56,6 м, ширина — 4 м.

В июне прошлого года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что Якиманку и остров Балчуг, на котором расположен «Красный Октябрь», свяжут велопешеходным мостом длиной 54 м. Последний станет частью непрерывного пешеходного маршрута от Воробьевых гор до Болотной площади и ГЭС-2. По словам Бочкарева, новый мост сократит время в пути от «Музеона» и Якиманки до памятника Петру I на десять минут.

Читайте на РБК Pro
«Я управляю авианосцем во время шторма»: CEO Morgan Stanley — о стратегии
Почему брейншторм переоценен и чем его заменить
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Чем расширение черного списка офшоров грозит россиянам
Теги
Москва «Красный Октябрь» «Музеон» Сергей Собянин
Материалы по теме
Собянин пообещал помощь жителям пострадавшего при атаке дрона дома
Политика
Собянин рассказал подробности оформления станции метро «Яхромская»
Общество
Собянин анонсировал выдачу грантов для торговых центров в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter