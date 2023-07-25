Собянин назвал срок сдачи моста между «Музеоном» и «Красным Октябрем»

Фото: stroi.mos.ru

Строительство моста в Москве, который соединит бизнес-центр «Красный Октябрь» и парк «Музеон», завершится к концу 2024 — началу 2025 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Центрального административного округа. Видео со встречи размещено на его сайте.

По словам Собянина, проект пешеходного моста в этом районе «давно напрашивался», однако инвесторы, которые занимаются реконструкцией «Красного Октября», так его и не построили. «В прошлом году мы включили в свою программу строительство этого мостика», — рассказал мэр.

Собянин также отметил, что строительство моста уже началось. «Или в конце следующего года, или в начале [20]25-го года он будет построен», — заявил мэр.

Сейчас, чтобы добраться с острова Балчуг, где расположены «Красный Октябрь» и памятник Петру I, в парк искусств «Музеон» на Крымской набережной, пешеходу нужно пройти по Болотной набережной до Патриаршего моста и свернуть на Якиманскую набережную. Путь длиной около 1 км можно преодолеть примерно за 15 минут.

Сообщение о планах строительства нового пешеходного моста в центре Москвы появилось на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы в июне 2020 года. Согласно расчетам строителей, мост позволит соединить популярные туристические маршруты, проходящие по Крымской и Якиманской набережным, и преодолеть путь от «Музеона» до «Красного Октября» за несколько минут. Согласно первоначальному проекту, длина сооружения должна была составить 56,6 м, ширина — 4 м.

В июне прошлого года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что Якиманку и остров Балчуг, на котором расположен «Красный Октябрь», свяжут велопешеходным мостом длиной 54 м. Последний станет частью непрерывного пешеходного маршрута от Воробьевых гор до Болотной площади и ГЭС-2. По словам Бочкарева, новый мост сократит время в пути от «Музеона» и Якиманки до памятника Петру I на десять минут.