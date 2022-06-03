Остров Балчуг и Якиманку в центре Москвы соединят велопешеходным мостом

Проект моста на остров Балчуг (Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы)

В центре Москвы появится велопешеходный мост через Водоотводной канал, который свяжет остров Балчуг c районом Якиманка и станет связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, отметил он, строительство моста позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре Москвы.

Непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2, уточнил заммэра. «Далее по Патриаршему мосту можно будет дойти до храма Христа Спасителя и ГМИИ им. А.С.Пушкина и продолжить пешеходный маршрут по Бульварному кольцу. Кроме того, строительство моста позволит убрать с маршрута три подъема по лестнице и сделает прогулочную зону полностью пригодной для маломобильных граждан», — пояснил он.

Бочкарев уточнил, что с появлением моста на десять минут (или на 85%) сократится путь от «Музеона» и Якиманки до памятника Петру I и десятков офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг. «Также для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта с общим пассажиропотоком около 1,5–2 тыс. человек в день», — добавил он.

Длина нового моста составит 54 м, он будет выполнен в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей пешеходное полотно. Сама несущая балка в центре моста, с одной стороны, превращается в скамейки для прохожих, с другой — станет разделительной полосой для потока велосипедистов и пешеходов, рассказал Бочкарев. Мост будет встроен в существующее укрепление берега, а его габариты позволят пропускать более 4 тыс. человек в час, добавил он.