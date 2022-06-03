Остров Балчуг и Якиманку в центре Москвы соединят велопешеходным мостом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 13:16
Глава МЧС Москвы попал в больницу с инфарктом после пожара Общество, 13:14
«Реал» потребовал объяснить выбор Парижа вместо Петербурга для финала ЛЧ Спорт, 13:11
Российский «Макдоналдс» опроверг сообщения о смене названия на «Доминис» Бизнес, 13:09
Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу вызвали скорую помощь в суд Общество, 13:07
Кремль оценил результаты 100 дней спецоперации на Украине Политика, 13:02
Как оформить карточки товаров на маркетплейсе, чтобы все раскупили: гайд Pro, 12:59
Крупнейший страховщик Европы продаст контрольный пакет бизнеса в России Бизнес, 12:53
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 12:52
В первой десятке крупнейших застройщиков России произошли изменения Недвижимость, 12:45
Путин предупредил Совбез о сложной и непредсказуемой ситуации в мире Политика, 12:44
Неотразимая продажа: 3 элемента презентации, которые заставит купить Pro, 12:42
Невзоров получил украинское гражданство Политика, 12:38
Регулятор США обвинил криптобиржу Gemini в манипулировании ценой биткоина Крипто, 12:37
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Город ,  
0 

Остров Балчуг и Якиманку в центре Москвы соединят велопешеходным мостом

Проект моста на остров Балчуг
Проект моста на остров Балчуг (Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы)

В центре Москвы появится велопешеходный мост через Водоотводной канал, который свяжет остров Балчуг c районом Якиманка и станет связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, отметил он, строительство моста позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре Москвы.

Непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2, уточнил заммэра. «Далее по Патриаршему мосту можно будет дойти до храма Христа Спасителя и ГМИИ им. А.С.Пушкина и продолжить пешеходный маршрут по Бульварному кольцу. Кроме того, строительство моста позволит убрать с маршрута три подъема по лестнице и сделает прогулочную зону полностью пригодной для маломобильных граждан», — пояснил он.

Метромост через реку Ликова в Москве построили более чем на 80%
Общество
Андрей Бочкарев

Бочкарев уточнил, что с появлением моста на десять минут (или на 85%) сократится путь от «Музеона» и Якиманки до памятника Петру I и десятков офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг. «Также для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта с общим пассажиропотоком около 1,5–2 тыс. человек в день», — добавил он.

Длина нового моста составит 54 м, он будет выполнен в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей пешеходное полотно. Сама несущая балка в центре моста, с одной стороны, превращается в скамейки для прохожих, с другой — станет разделительной полосой для потока велосипедистов и пешеходов, рассказал Бочкарев. Мост будет встроен в существующее укрепление берега, а его габариты позволят пропускать более 4 тыс. человек в час, добавил он.

Теги
Москва мосты Строительство Балчуг пешеходы прогулки Андрей Бочкарев градостроительство
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Пешеходный мост через Яузу в Москве построили на 80%
Общество
Метромост через реку Ликова в Москве построили более чем на 80%
Общество
Власти Москвы отчитались об объемах строительства детской инфраструктуры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter