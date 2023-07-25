В мэрии рассказали про архитектурную отделку станции метро «Яхромская»

На строящейся станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро специалисты полностью выполнили монтаж масштабной художественной композиции на тему празднования 800-летия Москвы в 1947 году. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, панно размером 160×5 м установили на путевую стену станции. Авторами художественной композиции выступили архитекторы Николай Шумаков и Александр Некрасов, а также художник Александр Рукавишников.

«22 сюжета о жизни москвичей в середине прошлого века на 111 панелях, где одна графическая история перетекает в другую, сложились в единую композицию, — подчеркнул глава столичного градостроительного комплекса. — Полюбоваться ей можно будет после открытия станции, пройдя по платформе вдоль пути, ведущего в центр города».

Тематика панно связана с тем, что станция «Яхромская» расположена вдоль Дмитровского шоссе, рядом с улицей 800-летия Москвы.

В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что работы по установке композиции заняли порядка двух недель.

«Каждая часть панно собиралась из нескольких устойчивых к температурным воздействиям алюминиевых сотовых плит размером 1,5×5 м, — уточнил руководитель холдинга. — Для этого на бетонной стене установлен каркас из стальных балок, на нем подвешена алюминиевая подсистема, состоящая из кронштейнов и профилей, на которую уже монтировались панели».

По словам Кравцова, такой крепеж позволяет обеспечить жесткость конструкции и минимизировать возможность деформации установленных элементов. Гендиректор «Мосинжпроекта» сообщил, что в данный момент строители приступили к отделке противоположной от панно путевой стены, колонн и потолка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что масштабная композиция включила основные события празднования 800-летия города в 1947 году.

Напомним, помимо «Яхромской» на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро появятся станции «Лианозово» и «Физтех», которые планируют открыть предстоящей осенью.

Открытие нового участка разгрузит Дмитровское шоссе, что позволит улучшить транспортную доступность для жителей Лианозово, Восточного Дегунино, Дмитровского и Бескудниковского районов, а также поселка Северный. При поездках по городу они могут сэкономить до 20 минут.