Собянин рассказал подробности оформления станции метро «Яхромская»

Фото: stroi.mos.ru

Специалисты завершили работы по монтажу уникального панно на станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, открытие станции планируется осенью, а при создании ее архитектурного облика использовали исторические события 1947 года, когда Москва праздновала свое 800-летие.

«К юбилею готовились с большим размахом. Провели послевоенное благоустройство, — уточнил Собянин. — Ко Дню города заложили знаменитые сталинские высотки и памятник Юрию Долгорукому. Провели грандиозный спортивный праздник на стадионе «Динамо». Вечером дали салют».

Именно эти, а также другие праздничные мероприятия отразили архитекторы Николай Шумаков, Александр Некрасов и художник Александр Рукавишников в масштабной композиции размером 160x5 м.

Столичный градоначальник объяснил, что на таком варианте оформления решили остановиться, поскольку «Яхромская» располагается рядом с улицей 800-летия Москвы.

Мэр подчеркнул, что реализация проекта по строительству новой станции позволит улучшить транспортную доступность для жителей трех районов столицы — Дмитровского, Бескудниковского и Восточного Дегунино. При поездках в центр они смогут экономить в пути до 15 минут.

Также, по словам Сергея Собянина, на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро появятся станции «Лианозово» и «Физтех», которые планируют открыть предстоящей осенью.