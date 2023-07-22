Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:33
Захарова заявила об ответственности США за гибель военкора «РИА Новости» Политика, 18:31
Льюис Хэмилтон впервые за два года выиграл квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 18:21
Собянин рассказал подробности оформления станции метро «Яхромская» Город, 17:54
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 17:48
Российская теннисистка вышла в финал на дебютном турнире WTA Спорт, 17:32
Захватившего коттедж в Подмосковье ликвидировали при штурме Общество, 17:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
СК завел дело после гибели 4 человек из-за кипятка в ТЦ «Времена года» Общество, 17:25
«Зенит» с победы стартовал в новом сезоне чемпионата России Спорт, 17:14
Глава Минцифры предложил посмертно наградить военкора «РИА Новости» Политика, 17:06
Число погибших при прорыве кипятка в московском ТЦ выросло до четырех Общество, 17:02
Акинфеев установил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России Спорт, 17:01
В Курчатове двоих мужчин задержали по подозрению в избиении росгвардейцев Общество, 16:42
Иванчуку не разрешили покинуть Украину для участия в КМ по шахматам Спорт, 16:37
Город ,  
0 

Собянин рассказал подробности оформления станции метро «Яхромская»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru

Специалисты завершили работы по монтажу уникального панно на станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, открытие станции планируется осенью, а при создании ее архитектурного облика использовали исторические события 1947 года, когда Москва праздновала свое 800-летие.

«К юбилею готовились с большим размахом. Провели послевоенное благоустройство, — уточнил Собянин. — Ко Дню города заложили знаменитые сталинские высотки и памятник Юрию Долгорукому. Провели грандиозный спортивный праздник на стадионе «Динамо». Вечером дали салют».

Именно эти, а также другие праздничные мероприятия отразили архитекторы Николай Шумаков, Александр Некрасов и художник Александр Рукавишников в масштабной композиции размером 160x5 м.

Столичный градоначальник объяснил, что на таком варианте оформления решили остановиться, поскольку «Яхромская» располагается рядом с улицей 800-летия Москвы.

Мэр подчеркнул, что реализация проекта по строительству новой станции позволит улучшить транспортную доступность для жителей трех районов столицы — Дмитровского, Бескудниковского и Восточного Дегунино. При поездках в центр они смогут экономить в пути до 15 минут.

Также, по словам Сергея Собянина, на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро появятся станции «Лианозово» и «Физтех», которые планируют открыть предстоящей осенью.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Почему перегретые рынки до сих пор не рухнули — The Economist
Теги
Москва московское метро Строительство Сергей Собянин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter