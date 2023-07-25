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Президент Венесуэлы поднялся на борт российского корабля «Перекоп»

Президент Венесуэлы Мадуро поднялся на борт учебного корабля ВМФ России «Перекоп»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро взошел на борт учебного корабля России «Перекоп» и принял участие в военно-морском параде по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо. Об этом ТАСС рассказал временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов.

«Президент Мадуро посетил наш корабль в сопровождении министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса вместе с Генштабом, командующими всеми видами вооруженных сил и мэром Каракаса адмирал-аншефом Кармен Мелендес», — заявил дипломат.

Во время торжественного построения на палубе корабля Мадуро отметил, что «Венесуэла и Россия всегда будут вместе». Для президента была проведена экскурсия по кораблю, он посетил учебные кабинеты и пообщался с командным составом.

Учебный корабль «Перекоп» Балтийского флота ранее прибыл на озеро Маракайбо. Он был встречен парусным судном «Симон Боливар», состоялся обмен приветственными залпами орудий, отметил Соколов.

Битва при Маракайбо состоялась в 1823 году в ходе Венесуэльской войны за независимость против Испании. В ходе сражения адмирал Хосе Пруденсио Падилья нанес поражение испанскому флоту, что фактически завершило становление Венесуэлы независимой. Республиканские корабли вошли в состав вооруженных сил Великой Колумбии во главе с Симоном Боливаром. Сейчас город Маракайбо, который находится на западном берегу пролива, соединяющего одноименное озеро и Венесуэльский залив, является вторым по величине после столицы страны Каракаса.

Теги
Венесуэла Николас Мадуро Россия посольство
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