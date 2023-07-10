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Казахстан вслед за Россией ввел ответственность за фейки в интернете

Токаев подписал закон о регулировании онлайн-платформ и штрафах за фейки в сети
Закон обязывает онлайн-платформы в Казахстане удалять «противоправный контент», а при невыполнении этого требования дает властям право «ограничить деятельность» интернет-площадки
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о регулировании интернет-платформ и онлайн-рекламы, сообщила его пресс-служба. Документом в том числе вводятся штрафы для интернет-пользователей и блогеров за распространение фейков, отмечает Tengrinews.

В случае распространения ложной информации, не содержащего признаков уголовного преступления, пользователей будут штрафовать на 20 МРП (месячный расчетный показатель, используется в Казахстане для исчисления пенсий, соцвыплат и штрафов), что составляет в 2023 году 69 тыс. тенге (около 14 тыс. руб.), а для блогеров— на 40 МРП, что составляет в этом году 138 тыс. тенге (около 28 тыс. руб.), пишет издание.

Законом вводятся такие как «инфлюенсер (блогер)», «онлайн-платформа», «пользователь интернет-платформы», «публичное сообщество» и другие. Его принятие заложит правовую базу для работы интернет-площадок в Казахстане и позволит внедрить регулирование онлайн-платформ и онлайн-рекламы, пояснил министр информации и общественного развития страны Дархан Кадырали. Закон, по его словам, также поможет в борьбе с теневой экономикой и онлайн-мошенничеством. Ранее в министерстве информации отмечали, что существует проблема, связанная с отсутствием возможностью вести предпринимательскую деятельность в интернете. Эксперты же предупреждали, что из-за «неопределенностей формулировок» закон может повлиять на свободу ведения бизнеса в сети.

Закон обязывает владельцев интернет-площадок сотрудничать с государственными органами в борьбе с недостоверной информацией и уклонением от уплаты налогов, пишет издание. Так, вводится требование по установке «счетчика» количества пользователей и о назначении законного представителя онлайн-площадки по взаимодействию с уполномоченными органами.

«В случае обнаружения противоправного контента на онлайн-платформах законный представитель будет уведомлен о необходимости его удаления. При несоблюдении данного требования уполномоченный орган вправе онлайн-платформы», — пояснял депутат Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстанпа Анас Баккожаев.

В 2022 году в российском законодательстве появилась уголовная ответственность за распространение недостоверной информации об армии, добровольцах и организациях, содействующих ей, а также органах власти. Посвященная этому статья 207.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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После начала военной операции на Украине Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал целый ряд сайтов, в том числе интернет-СМИ. Решение как правило принималось на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Этот закон предусматривает блокировку ресурсов за распространение информации с нарушением закона. К такой информации относятся призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, фейки об армии органах власти, ложные сообщения об актах терроризма и «иная недостоверная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда и жизни граждан».

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Казахстан фейк Интернет онлайн-реклама
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