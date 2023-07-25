Путин поблагодарил следователей за честность

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, призвав продолжить систему работу по расследованию преступлений «карателей, иностранных наемников и неонацистов».

По словам главы государства, «работать следователем — значит быть на стороне закона и справедливости, вести жесткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, преследования невинных лиц». Путин упомянул также работу в новых регионах, где «органы предварительного следствия <...> способствуют их интеграции в единое правовое пространство России».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил в своем поздравлении, что обая задача ведомства — оказывать поддержку людям, в частности, на новых территориях. «Гуманитарная помощь, решение социальных вопросов, содействие молодым жителям новых регионов в получении образования — это наш достойный вклад в дело становления четырех субъектов России», — говорится в поздравлении. При этом он отметил, что «при исполнении гражданского и служебного долга в зоне проведения специальной военной операции погибли наши сослуживцы». Он назвал их героями.

День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля, начиная с 2014 года. В прошлом году Путин заявил, что следователи вносят «огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, экстремизмом». Особые слова признательности он выразил ветеранам органов следствия, отметив важность соответствия службы следователей актуальным законодательным изменениям и гуманизации российского закона.