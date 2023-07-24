Испания направила Украине новую партию танков Leopard и БТР
Испания направила Украине дополнительную партию танков Leopard и бронетранспортеров
Танк Leopard
Правительство Испании направило Украине новую партию танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров. Об этом говорится в сообщении Минобороны королевства.
Груз с военной и гуманитарной помощью для Украины покинул порт города Сантандер 24 июля. Ожидается, что Киев получит груз в начале августа.
В эту партию входят четыре танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров, десять грузовиков, кареты скорой помощи и различные боеприпасы.
Передать Украине танки обещал премьер-министр страны Педро Санчес во время своего визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Москва поставки Киеву западного оружия критикует и заявляет, что подобные действия ведут к эскалации, а не к урегулированию конфликта.