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Испания направила Украине новую партию танков Leopard и БТР

Испания направила Украине дополнительную партию танков Leopard и бронетранспортеров
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Военная операция на Украине
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Танк Leopard (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Правительство Испании направило Украине новую партию танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров. Об этом говорится в сообщении Минобороны королевства.

Груз с военной и гуманитарной помощью для Украины покинул порт города Сантандер 24 июля. Ожидается, что Киев получит груз в начале августа.

В эту партию входят четыре танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров, десять грузовиков, кареты скорой помощи и различные боеприпасы.

Передать Украине танки обещал премьер-министр страны Педро Санчес во время своего визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Москва поставки Киеву западного оружия критикует и заявляет, что подобные действия ведут к эскалации, а не к урегулированию конфликта.

Теги
Испания Военная операция на Украине Украина поставки оружия
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