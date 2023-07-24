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Санитарку в Махачкале арестовали за издевательство в психдиспансере

СК: против издевавшейся над пациентом психдиспансера санитарки возбуждено уголовное дело
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Дагестане суд арестовал санитарку психоневрологического диспансера, которую обвиняют в издевательстве над пациентом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

«В отношении санитарки мужского отделения Республиканского психоневрологического диспансера судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудница диспансера в Махачкале кладет подушку на лицо лежачего пациента, а вторая снимает это на телефон и смеется за кадром. Пациент что-то неразборчиво произносит, подушка глушит то, что он говорит. Затем на видео слышно, как он начинает задыхаться, после чего ролик обрывается.

Позже Минздрав региона подтвердил, что инцидент действительно имел место, сотрудницы уволены.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что мужчина не пострадал, чувствует себя хорошо. Однако он обещал, что санитарки будут наказаны.

«Увольнением для этих двух санитарок дело не закончится! Это только начало. Призываю правоохранительные органы дать самую жесткую оценку их действиям. Они должны понести заслуженное наказание, чтобы любой, кому взбредет в голову повторить этот «подвиг», знал, что его ждет», — написал Меликов.

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Теги
Дагестан Махачкала Следственный комитет санитарка издевательство
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