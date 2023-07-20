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Глава Дагестана пообещал наказать санитарок, издевавшихся над пациентами

Глава Дагестана Меликов: издевавшиеся над пациентом санитарки в Махачкале будут наказаны
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: melikov05 / Telegram)

Санитарки, издевавшиеся над пациентом в психоневрологическом диспансере Махачкалы, будут наказаны. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

В социальных сетях появилось видео, на котором одна сотрудница диспансера кладет подушку на лицо лежачего пациента, а вторая снимает это на телефон и смеется за кадром. Пациент что-то неразборчиво произносит, подушка глушит то, что он говорит. Затем на видео слышно, как он начинает задыхаться, после чего ролик обрывается.

«Увольнением для этих двух санитарок дело не закончится! Это только начало. Призываю правоохранительные органы дать самую жесткую оценку их действиям. Они должны понести заслуженное наказание, чтобы любой, кому взбредет в голову повторить этот «подвиг», знал, что его ждет», — написал Меликов. Он добавил, что с мужчиной все хорошо, а региональному минздраву уже поручено тщательно проверить работу диспансера, чтобы «при необходимости принять и другие кадровые решения».

Как сообщал минздрав Дагестана, по результатам служебной проверки «факты, опубликованные на видео, подтвердились», в результате чего двое сотрудников младшего медперсонала были уволены. Министерство передало материалы в правоохранительные органы для юридической оценки их действий, также были объявлены выговоры лечащему врачу, старшей медсестре и заведующей отделением.

Теги
Дагестан Сергей Меликов психоневрологические диспансеры
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