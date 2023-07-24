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В Петербурге запрет на полеты беспилотников продлили до 30 сентября

Власти Санкт-Петербурга продлили запрет на использование беспилотников до 30 сентября
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Оперативный штаб принял решение продлить запрет на использование беспилотников и ограничения для гидроциклов в Санкт-Петербурге, сообщает администрация города.

«С 24 июля по 30 сентября в Петербурге вводится запрет на использование беспилотников и на определенных водных участках — гидроциклов», — говорится в сообщении.

Движение гидроциклов и маломерных судов будет запрещено по Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; по Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы; по Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы; по Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, рек Мойки и Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.

Ограничения не распространяются на беспилотники и маломерные суда, принадлежащие органам государственной власти.

Петербургские власти запретили использовать беспилотники вслед за Москвой в начале мая. Это случилось после атаки двух украинских беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. С тех пор запрет неоднократно продлевали.

Теги
Санкт-Петербург беспилотники запрет
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