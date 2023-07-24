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Глава ЮНЕСКО призвала расследовать гибель военкора «РИА Новости»

Глава ЮНЕСКО призвала расследовать гибель военкора «РИА Новости» в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Одри Азуле
Одри Азуле (Фото: Vincent Isore / Global Look Press)

Гибель военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева должна быть расследована, заявила глава ЮНЕСКО Одри Азуле.

«Я сожалею о смерти журналиста Ростислава Журавлева и призываю расследовать обстоятельства его гибели. Журналисты играют ключевую роль в информировании международного сообщества о конфликтах и должны быть защищены», — говорится в документе.

В своем заявлении она сослалась на резолюцию 2222 Совбеза ООН о защите журналистов в зоне боевых действий.

22 июля российские журналисты попали под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области. Ранения также получили корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и два журналиста «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным российского Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами. Журавлев был ранен и умер во время эвакуации. В Минцифры и Общественной палате решили представить его к ордену Мужества посмертно.

На гибель и ранение российских журналистов отреагировали в офисе генсека ООН. Его представитель Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.

Теги
ЮНЕСКО Одри Азуле РИА Новости Запорожская область Военная операция на Украине журналист
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