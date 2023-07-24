В Красноярске задержали устроившего погром в мечети мужчину

Video

В Красноярске задержали мужчину, который разбил несколько окон в Соборной мечети, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники мечети задержали мужчину, находившегося в неадекватном состоянии, и передали его прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Задержанным оказался мужчина 1996 года рождения, ранее осужденный за грабеж. Полицейские передали его бригаде скорой помощи. В МВД начали проверку.

В Едином духовном управлении мусульман Красноярского края сообщили, что мужчина ворвался в мечеть, заранее подперев доской запасной выход. В здании он бил окна, цветы и двери молотком, разрушил минбар (кафедру, с которой имам читает проповедь). Он также попытался напасть на пожилого мужчину и отбивался от людей, пытавшихся остановить его, палкой с гвоздями.

По предварительной информации управления мусульман, нападавший стоит на учете в психиатрической больнице. Задержанный, который представился как Вареш Арцунян, объяснил свои действия тем, что он «житель небесного Иерусалима, а в мечети поклоняются дьяволу».