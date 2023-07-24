Только в одном из новых регионов планируется удаленка для студентов вузов

С 1 сентября в ДНР студенты вузов будут учиться удаленно, в других новых регионах — очно

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В высших учебных заведениях ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей занятия 1 сентября планируется начать в очном формате, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«1 сентября мы планируем начать обучение во всех без исключения вузах. <...> Везде планируем мы начать очно, за исключением Донецкой народной республики, я думаю, что там что-то вряд ли изменится, по понятным причинам там удаленное обучение будет», — цитирует ТАСС его слова на итоговом заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Министр добавил, что вузы в новых регионах частично, а где-то уже полностью интегрированы в российскую систему образования.

По его словам, в новых регионах России работают около 30 институтов и университетов.

Ранее в Минпросвещения пожаловались на состояние школ в Донбассе. Как пояснили в ведомстве, это вызвано тем, что «состояние многих школ» в ДНР и ЛНР «отчетливо говорит о полном отсутствии какой-либо поддержки в прошлые годы со стороны украинского режима». И чтобы системы образования в республиках «могли функционировать», оно внедряет «обширные программы подготовки и повышения квалификации педагогов», а также помогает внедрять в образовательный процесс «качественные российские стандарты».

В июне 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что партия «Единая Россия» и Минпросвещения займутся подготовкой школ в Донбассе и на занятых российскими войсками территориях к 1 сентября.



«Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили: до 1 сентября школы будут обеспечены соответствующими учебниками. Мы также максимально сделаем все, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык», — сказал министр.



Одной из основных задачах при подготовке к новому учебному году, считает Кравцов, служит подготовка новых преподавателей и повышение квалификации учителей. «Мы уже несколько тысяч учителей подготовили, переподготовили. Здесь важна очень тесная координация. Я благодарю всех, кто с Министерством просвещения работал», — сказал Кравцов.



По словам министра, один из центров подготовки действует в Ростове, а другой — в Крыму.