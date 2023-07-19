На организатора обманувшей 18 тыс. человек пирамиды завели новые дела

Фото: МВД РФ

Петербургская полиция завела 13 уголовных дел по ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денег) против подозреваемого в организации финансовой пирамиды Life is Good, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

О пресечении деятельности финансовой пирамиды ведомство заявило в марте прошлого года. Ее основателя Романа Василенко и нескольких соучастников объявили в федеральный розыск, четверых фигурантов арестовали.

Пирамида существовала с 2014 года. Сеть региональных филиалов предлагала россиянам стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо доход в размере до 30% годовых. Злоумышленники приобретали недвижимость и осуществляли обещанные выплаты за счет средств новых клиентов. Следствие установило, что от незаконных действий пострадали более 18 тыс. человек, а доход Life is Good превысил 15 млрд руб.