Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде и ДТП

Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде

Кири Аллан (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Министр юстиции и регионального развития, заместитель министра транспорта и финансов Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку, после того как ее арестовали за опасное вождение в пьяном виде и обвинили в сопротивлении полиции. Об этом сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс, передает Bloomberg.

Аллан попала в аварию в воскресенье вечером. Ее задержали, но освободили через несколько часов. Министру предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде и оказании сопротивления при задержании. Она испытала «сильное эмоциональное потрясение» во время ДТП, сказал Хипкинс.

По словам премьера, Аллан согласилась немедленно уйти со всех постов и «подумать о своем будущем». Хипкинс принял ее отставку.

Недавно Аллан взяла отпуск на несколько недель по с состоянию здоровья, пишет Interest. «Ее недавняя личная борьба с психическим здоровьем была хорошо задокументирована, и похоже, некоторые из этих проблем вчера достигли апогея», — сказал Хипкинс.

Премьер объявил, что распределит обязанности Аллан между оставшимися 25 министрами. Главой Минюста стала действующий министр полиции Джинни Андерсен, а министром регионального развития — парламентарий Киран Маканолти.