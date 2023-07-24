Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Росреестр отметил скачок ипотечного спроса в новостройках Москвы Недвижимость, 10:12
В Иркутской области ребенок пострадал от удара молнии, когда мылся в бане Общество, 10:12
Арестович заявил о нехватке «элементарной» техники у ВСУ Политика, 10:09
Как защититься, если власти пытаются признать постройку самостроем Pro, 10:09
В Думе предложили запретить «противоречащее интересам России» следствие Политика, 10:01
Группа «Астра» объявила финансовые результаты по МСФО за 2022 год РБК Компании, 10:00
Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма Политика, 09:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 09:58
Джокович снялся с турнира «Мастерс» в Канаде из-за усталости Спорт, 09:55
Центробанк зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр Финансы, 09:52
Движение по трассе Джанкой — Симферополь возобновили Политика, 09:44
Ракова рассказала о новом тарифе на парковку у московских поликлиник Город, 09:41
Экспортеры выигрывают от ослабления рубля. Какие акции выбирают аналитики Pro, 09:41
Последствия атаки беспилотников на Москву. Видео Политика, 09:41
Политика ,  
0 

Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде

Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде и ДТП
Кири Аллан
Кири Аллан (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Министр юстиции и регионального развития, заместитель министра транспорта и финансов Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку, после того как ее арестовали за опасное вождение в пьяном виде и обвинили в сопротивлении полиции. Об этом сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс, передает Bloomberg.

Аллан попала в аварию в воскресенье вечером. Ее задержали, но освободили через несколько часов. Министру предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде и оказании сопротивления при задержании. Она испытала «сильное эмоциональное потрясение» во время ДТП, сказал Хипкинс.

По словам премьера, Аллан согласилась немедленно уйти со всех постов и «подумать о своем будущем». Хипкинс принял ее отставку.

Недавно Аллан взяла отпуск на несколько недель по с состоянию здоровья, пишет Interest. «Ее недавняя личная борьба с психическим здоровьем была хорошо задокументирована, и похоже, некоторые из этих проблем вчера достигли апогея», — сказал Хипкинс.

Премьер объявил, что распределит обязанности Аллан между оставшимися 25 министрами. Главой Минюста стала действующий министр полиции Джинни Андерсен, а министром регионального развития — парламентарий Киран Маканолти.

Теги
Новая Зеландия отставка правительство министр ДТП вождение в пьяном виде
Материалы по теме
В Нидерландах задержали пьяного водителя с правами на имя Бориса Джонсона
Общество
Путин временно запретил сдавать на права после вождения в пьяном виде
Общество
В Новой Зеландии перед чемпионатом мира по футболу произошла стрельба
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter