Экс-замглавы Петербурга лишили водительских прав за езду в пьяном виде

Суд Санкт-Петербурга лишил бывшего вице-губернатора Сергея Козырева (занимал должность с 2011 по 2013 год) водительских прав на один год и восемь месяцев после того, как он в пьяном виде пытался скрыться от дорожной полиции, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города.

Кроме того, его также оштрафовали за опасное вождение и сопротивление закону, уточнила «КП-Петербург» представитель пресс-службы судов.

Козырева задержали 26 января в Выборгском районе Ленинградской области. Сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль Bentley для проверки документов и выяснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако во время оформления протокола бывший вице-губернатор скрылся, его нашли в охотничьем домике примерно в 30 км от места задержания на федеральной трассе «Скандинавия».

В итоге суд арестовал Козырева на пять суток. В суде рассказали, что при составлении процессуальных документов экс-чиновник попытался порвать бумаги, поэтому к нему применили физическую силу. Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти).