«Родину-мать» в Киеве подсветили в цвета флага США

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Монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами украинского и американского флагов в честь празднования Дня независимости США. Об этом сообщил руководитель Офиса президенты Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Украинский лидер Владимир Зеленский в Twitter также поздравил американцев с Днем независимости. «С 4 июля, Америка! Только смелые обретают независимость, и только лучшие из смелых способны передавать свободу из поколения в поколение», — написал Зеленский. Он добавил, что для украинцев «большая честь быть союзником такой мечты, отваги и свободы».

День независимости США отмечается ежегодно 4 июля. Этот день объявлен в стране национальным праздником. 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости США от Великобритании.

Монумент «Родина-мать» находится в Киеве на территории музея истории Украины во Второй мировой войне. Памятник был открыт в составе музейного комплекса в 1981 году 9 мая. На щите, который держит женщина-«Родина-мать», изображен герб СССР. Министр культуры Украины Александр Ткаченко говорил в августе 2022 года, что его планируют заменить на украинский трезубец.

США также поздравляли Украину на День независимости этой страны 24 августа 2022 года. Тогда американский президент Джо Байден объявил о крупном пакете помощи Украине почти на $2,98 млрд. По словам Байдена, этот транш позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, боеприпасы и противоракетные беспилотные воздушные системы для защиты «в долгосрочной перспективе».