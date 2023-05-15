У летевшего в Чикаго самолета оторвалась стойка шасси при посадке в аэропорту Люксембурга

У Boeing 747 при посадке в Люксембурге оторвалась стойка шасси

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У самолета Boeing 747-400 авиакомпании Cargolux при посадке в аэропорту Люксембурга оторвалось шасси, передает Le Quotidien. Посадка была экстренной, экипаж запросил ее сразу же после вылета из аэропорта, поскольку у лайнера не убралась стойка шасси.

Инцидент произошел 14 мая. После посадки борта взлетную полосу закрыли для расчистки. Администрация запретила посадку 11 рейсов, их перенаправили в другие аэропорты. Отправление остальных рейсов задержали, некоторые из них отменили.

По данным отслеживающего полеты сервиса Flightradar24, речь идет о самолете, который следовал рейсом CV6857 в Чикаго.

В ночь на 15 мая пресс-служба аэропорта сообщила в Twitter, что работа взлетно-посадочной полосы восстановлена. Утром аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

В авиакомпании Cargolux уточнили, что самолет совершил экстренную посадку около 18:50 по местному времени (17:50 мск). Самолет вылетел из Люксембурга, но был вынужден вернуться в аэропорт по техническим причинам. «Самолет не смог убрать шасси при взлете из Люксембурга. В результате он был вынужден слить топливо для безопасной посадки в аэропорту», — сказано в сообщении авиаперевозчика.

В момент приземления «правая стойка шасси отделилась от самолета». После того как борт совершил «контролируемую» остановку, его передали наземным службам аэропорта. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа, а также на земле нет, добавили в авиакомпании.