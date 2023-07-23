Началась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге

В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В Санкт-Петербурге началась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, передал ТАСС. Они обсудят вопросы дальнейшего развития отношений России и Белоруссии и интеграцию в рамках Союзного государства.

Лукашенко прибыл в Петербург накануне вечером.

Близкий к белорусскому президенту телеграм-канал «Пул первого» пишет, что встреча проходит в Константиновском дворце в формате «без галстуков».