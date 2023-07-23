Власти Гамбии уволили чиновников после смерти детей от сиропа от кашля

Bloomberg: в Гамбии двух чиновников уволили после смерти детей от сиропа от кашля

Двух руководителей агентства по контролю за лекарствами Гамбии уволили после того, как более 60 детей умерли от почечной недостаточности из-за употребления токсичного сиропа от кашля индийского производства. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Минздрав страны.

«Маркье Янне Кайра, исполнительный директор MCA, был немедленно уволен. Контракт заместителя исполнительного директора был также расторгнут с немедленным вступлением в силу», — заявил министр здравоохранения страны Ахмаду Ламин Саматеха.

Чиновников уволили по итогам президентской комиссии, которая занималась расследованием гибели детей.

Дети умерли еще в прошлом году. Всего, по данным ВОЗ, умерли 69 детей. Причиной их смерти мог стать пероральный раствор прометазина, сиропы от кашля «Кофексмалин» (Kofexmalin) и «Мэдофф» (Madoff) и сироп от простуды Магрип Н (Magrip N). Полиция Гамбии в предварительном отчете заявила, что смерть детей может быть связана с сиропами от кашля, произведенными в Индии и импортированными через американскую компанию.

Родители погибших детей подали коллективный иск против производителя сиропа, индийскую компанию Maiden Pharmaceuticals, писало агентство Reuters 30 июня. «Исковое заявление было представлено в Высокий суд Гамбии в пятницу. В нем семьи требуют компенсации в размере около $250 тыс. за каждого ребенка, что составляет около $5 млн за всех 20 указанных в иске детей», — говорится в сообщении агентства.