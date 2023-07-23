Вблизи Нижнего Новгорода сел на мель сухогруз с щебнем

Прокуратура начала проверку после того, как под Нижним Новгородос сель на мель сухогруз

В Нижегородской области в связи с посадкой на мель сухогруза организована проверка. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел 22 июля около 21:50 на 885 км реки Волга (Сормово). Сухогруз «Инженер Шуткова», выполняющий рейс по маршруту Щелейки — Нижний Новгород, сел на мель. Судно было загружено щебнем.

«Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет. Организованы работы по разгрузке и снятию судна с мели», — рассказали в прокуратуре.

В середине июня на мель сел круизный теплоход «Павел Бажов», следовавший из Перми в Астрахань. Теплоход сел на мель на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области.