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Вблизи Нижнего Новгорода сел на мель сухогруз с щебнем
Прокуратура начала проверку после того, как под Нижним Новгородос сель на мель сухогруз
В Нижегородской области в связи с посадкой на мель сухогруза организована проверка. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, инцидент произошел 22 июля около 21:50 на 885 км реки Волга (Сормово). Сухогруз «Инженер Шуткова», выполняющий рейс по маршруту Щелейки — Нижний Новгород, сел на мель. Судно было загружено щебнем.
«Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет. Организованы работы по разгрузке и снятию судна с мели», — рассказали в прокуратуре.
В середине июня на мель сел круизный теплоход «Павел Бажов», следовавший из Перми в Астрахань. Теплоход сел на мель на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области.