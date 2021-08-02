На Родосе из-за пожаров отключили электричество

Video

На островах Родос и Халки в Греции из-за сильного лесного пожара возникли перебои с подачей электроэнергии, сообщает организация HEDNO, ответственная за энергоснабжение.

Проблемы с электричеством стали следствием попыток остановить пожары на Родосе. Из-за тушения огня с воздуха были повреждены сети высокого напряжения, что привело к остановке всего комплекса, отвечающего за поставки электроэнергии Родосу и Халки. Компания сообщила, что уже приступила к восстановительным работам.

Пожары на Родосе началось в воскресенье в полдень между деревнями Сорони и Толос, сообщало агентство In со ссылкой на пожарную службу страны.

В регионе объявили об эвакуации военного лагеря Каламонас, деревень Псинфос и Марица, а также из Петалудеса, где расположена местная достопримечательность «Долина бабочек» — долина, куда ежегодно слетаются тысячи этих насекомых.