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На Родосе из-за пожаров отключили электричество

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На островах Родос и Халки в Греции из-за сильного лесного пожара возникли перебои с подачей электроэнергии, сообщает организация HEDNO, ответственная за энергоснабжение.

Проблемы с электричеством стали следствием попыток остановить пожары на Родосе. Из-за тушения огня с воздуха были повреждены сети высокого напряжения, что привело к остановке всего комплекса, отвечающего за поставки электроэнергии Родосу и Халки. Компания сообщила, что уже приступила к восстановительным работам.

Пожары на Родосе началось в воскресенье в полдень между деревнями Сорони и Толос, сообщало агентство In со ссылкой на пожарную службу страны.

В регионе объявили об эвакуации военного лагеря Каламонас, деревень Псинфос и Марица, а также из Петалудеса, где расположена местная достопримечательность «Долина бабочек» — долина, куда ежегодно слетаются тысячи этих насекомых.

По данным пожарной службы Греции, леса тушат 103 человека из 6 пеших бригад, а также 20 пожарных машин и авиация. Сейчас на острове остаются три очага возгорания. В ближайшие несколько часов наземные бригады усилят 56 пожарными и 14 автомобилями, которые прибудут в район по воде из Пирея. Как сообщил губернатор Южного Эгейского моря Джордж Хатзимаркос на своей странице в Facebook, электроснабжение на острове постепенно восстанавливается.

На внеочередном совещании группы управления кризисными ситуациями по вопросу системы электроснабжения министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас призвал граждан сократить ненужное потребление электроэнергии в следующие 24 часа, передает издание Athina984. Он добавил, что этот день станет решающим для системы электроснабжения Родоса, поскольку продолжительное тепло подвергают ее испытаниям.

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Фото:AP

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С начала прошлой недели в Греции сохраняется 40-градусная жара. В отдельных районах страны воздух прогревался до 42-44 градусов.

О повышенном риске возникновения пожаров греческая пожарная служба сообщала накануне. По ее данным, кроме Родоса повышенный риск возгорания существует в Аттике, на Крите и Пелопоннесе, а также в нескольких других регионах.

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