В Кабардино-Балкарии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
В Крыму приостановили движение поездов после взрыва на складе боеприпасов Политика, 12:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:20
В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов из-за удара дрона Политика, 12:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:13
Пятая ракетка России снялась с турнира в Германии из-за проблем с визой Спорт, 11:58
Белгородский губернатор обвинил ВСУ в ударе кассетными боеприпасами Политика, 11:52
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили Общество, 11:35
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ФСБ сообщила о задержании участников экстремистской «Таблиги Джамаат» Общество, 11:29
Абаскаль назвал сына в честь основателя «Спартака» Николая Старостина Спорт, 11:27
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 11:27
В Кабардино-Балкарии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом Общество, 11:26
Аксенов сообщил о попытке «налета» беспилотников на инфраструктуру Крыма Политика, 11:18
Боец ММА проиграл поединок, получив травму на разминке в октагоне. Видео Спорт, 11:14
«ИКС Холдинг» назвал причину смерти главы компании Бизнес, 11:07
Общество ,  
0 

В Кабардино-Балкарии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии
Фото: МВД России
Фото: МВД России

На ремонтном участке дороги «Кавказ» в Кабардино-Балкарии столкнулись рейсовый автобус и грузовик «КАМАЗ», сообщила пресс-служба управления МВД по республике.

«КАМАЗ» и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Махачкала — Ростов, столкнулись на 472-м км трассы «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В результате ДТП, по данным МВД, травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

В минздраве республики сообщили о 15 пострадавших. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. <...> Ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В Краснодарском крае 18 июля на трассе М-4 «Дон» столкнулись семь легковых автомобилей, грузовик и бензовоз. В результате пострадали два человека — травмы получили водитель и пассажир автомобиля Lada.

Теги
ДТП Кабардино-Балкария пострадавшие МВД Минздрав
Материалы по теме
В Москве грузовик столкнулся с другим и загорелся
Общество
Два фургона столкнулись на МКАД. Видео
Общество
На МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter