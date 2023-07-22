Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Фото: МВД России

На ремонтном участке дороги «Кавказ» в Кабардино-Балкарии столкнулись рейсовый автобус и грузовик «КАМАЗ», сообщила пресс-служба управления МВД по республике.

«КАМАЗ» и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Махачкала — Ростов, столкнулись на 472-м км трассы «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В результате ДТП, по данным МВД, травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

В минздраве республики сообщили о 15 пострадавших. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. <...> Ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В Краснодарском крае 18 июля на трассе М-4 «Дон» столкнулись семь легковых автомобилей, грузовик и бензовоз. В результате пострадали два человека — травмы получили водитель и пассажир автомобиля Lada.