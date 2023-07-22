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Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где встретится с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где встретится с Путиным
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным, передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Первого (Лукашенко. — РБК) встречают в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что Лукашенко встречает в том числе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

О том, что Лукашенко и Путин проведут встречу 23 июля в России накануне сообщила пресс-служба Кремля. «Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», — рассказали в Кремле.

По данным госагентства БелТа, лидеры будут обсуждать вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению.

Встреча глав государств станет первой после попытки мятежа Евгения Пригожина и основанной им ЧВК «Вагнер». Лукашенко участвовал в урегулировании ситуации, и после общения с ним Пригожин согласился развернуть войска от Москвы. Бизнесмену и бойцам ЧВК разрешили уйти в Белоруссию

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