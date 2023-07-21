Путин 23 июля встретится с Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 23 июля. Об этом говорится на сайте Кремля.

Встреча произойдет на территории России, точное место в сообщении не называется.

«Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», — рассказали в Кремле.

Встреча глав государств станет первой после попытки мятежа Евгения Пригожина и основанной им ЧВК «Вагнер». Лукашенко участвовал в урегулировании ситуации, и после общения с ним Пригожин согласился развернуть войска от Москвы. Бизнесмену и бойцам ЧВК разрешили уйти в Белоруссию.